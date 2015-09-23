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Siirt'te roketatarlı saldırı: 2 asker yaralı

İlk tedavileri yapılan askerler Siirt Devlet Hastanesi'ne sevk edildi

23 Eylül 2015 23:44

Siirt'e içme suyu sağlayan pompa istasyonunda nöbet tutan güvenlik güçlerine iddiaya göre PKK'lılar roketatar ve uzun namlulu silahlarla saldırı düzenledi. Olayda 2 asker yaralandı.

Zaman'da yer alan habere göre, Siirt kent merkezine 10 kilometre mesafede bulunan Kezer Çayı kıyısında bulunan kentin içme suyunu sağlayan pompa istasyonunda güvenlik önlemi alan askerlere PKK'lılar roketatar ve uzun namlulu silahlarla saldırı düzenledi. Saldırıya askerlerin anında karşılık vermesiyle çatışma çıktı. Saldırganlar karanlıktan yararlanıp ormanlık alana kaçarken, açılan ilk ateşte 2 asker yaralandı. Askerler önce 3'üncü Komando Tugay Komutanlığı'ndaki Asker Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada ilk tedavileri yapılan askerler daha sonra Siirt Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralı askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Çatışmanın olduğu bölgeye takviye askerler gönderildi. Olay sonrası operasyon başlatıldı.

 

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