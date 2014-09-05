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Siirt'te polise saldırı; 1'i ağır 5 polis yaralandı

Siirt'te gasp suçundan 30 yıl kesinleşmiş cezası bulunan bir kişinin arkadaşları polise taş ve sopalarla saldırdı

05 Eylül 2014 23:47

Siirt'te hakkında tutuklama kararı bulunan kişiyi gözlatına almaya çalışan polislere zanlının arkadaşlarının taş ve sopalarla saldırısı sonucu 1'i ağır, 5 polis yaralandı.

DHA'nın haberine göre, Karakol Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde hakkında hırsızlık ve gasp suçlarından 30 yıl kesinleşmiş cezası bulunan Resül O'yu gözaltına alan polisler, Resül O'nun arkadaşları olduğu belirtilen bir grubun taşlı ve sopalı saldırısına uğradı.

Saldırıda, çeşitli yerlerinden yaralanan komiser İbrahim Orkun (40), polis memurları Burak Yılmaz (27), Fevzi Oney (37), Orhan Ünlü (36) ve Mehmet Emin Perihanoğlu (41), Siirt Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Yaralılardan Orkun'un durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Saldırının ardından yakalanan Resül O, götürüldüğü Cumhuriyet Karakolundaki işlemlerinin ardından Siirt E Tipi Cezavine konuldu. Saldırganların yakalanması için çalışmaların sürdürüldüğü bildirildi.

 

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