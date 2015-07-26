Siirt'te polis karakolu, Nusaybin'de polis aracı tarandı

Siirt, kent merkezindeki Cumhuriyet Polis karakolu akşam saatlerinde uzun namlulu silahlarla taranırken, Mardin'in Nusaybin ilçesinde ise devriye gezen polis aracına uzun namlulu silahlarla ateş açıldı.

Bingöl'de ise yüzleri maskeli bir grup Erzurum karayolunu trafiğe kapattı. Olaylarda ölen ve yaralanan olmadı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Siirt'te saat 22.45 sıralarında Ulus Mahallesi'nde bulunan Cumhuriyet Polis karakolu PKK'lılar tarafından uzun namlulu silahlarla tarandı. Karakoldaki polislerin karşılık vermesiyle PKK'lılar olay yerinden kaçtı. Polis kaçan saldırganları yakalamak için operasyon başlattı.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde ise PKK'nın şehir yapılanması olan Yurtsever Devrimci Gençlik Hareketi (YDGH) üyeleri bazı mahalle ve sokaklarda barikat kurup yolu trafiğe kapattı. YDGH üyeleri yolu açmaya gelen polis ekiplerine uzun namlulu kaleşnikof tüfekle ateş edip, ses bombası, taş ve molotof kokteylli attı. Polislerin karşılık vermesiyle YDGH'liler ara sokaklara dağıldı.

İlçede Devlet Hastanesi bahçesinde bulunan bankaların ATM'lerine de molotof kokteyli atıldı. İki ATM kullanılamaz hale geldi.



Bingöl-Erzurum karayolu Karlıova ilçesinin Hacılar mevkiinde yüzü maskeli PKK'lılar tarafından ulaşıma kapatıldı. PKK'lılar yoldan geçen araçları durdurup kimlik kontrolü ve örgüt propagandası yaptı. Güvenlik güçlerinin bölgeye gitmesi üzerine PKK'lılar olay yerinden ayrıldı. Yolu kesen PKK'lıların yakalanması için operasyon başlatıldı.