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Siirt'te polis ile göstericiler arasında gerginlik; 7 polis yaralı

Siirt'te HDP ve DBP'nin gerçekleştirdiği yürüyüşün ardından olaylar çıktı

28 Mart 2015 20:09

Siirt'te HDP ve DBP'nin gerçekleştirdiği yürüyüşün ardından gösterileri ile polisler arasında gerginlik çıktı. 7 polis atılan taşlar nedeniyle yaralandı.

DHA’da yer alan habere göre, Siirt Devlet Hastanesi önünde toplanan bir grup Polis Meslek Yüksekokulu önündeki Kasaplar deresine yürüdü. Belediye Başkanı Tuncer Bakırhan ve DBP İl Başkanı Reşit Teymur'un konuşmalarının ardından dönüş yolunda belirlenen güzergâhın dışında kent merkezine yürümek isteyen gruba polisler izin vermedi.

Grubun uyarılara rağmen dağılmaması üzerine polis ile protestocu grup arasında gerginlik çıktı. Protestocular tarafından atılan taşların isabet ettiği İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürü Volkan Şen ve 6 polis yaralandı. Polisin biber gazıyla müdahalesi sonrası grup ara sokaklara dağıldı.

Siirt Devlet Hastanesine kaldırılan polislerden birinin durumunun ağır olduğu bildirildi. Bu arada Güres Caddesi'nde toplanan bir grup da Cumhuriyet Meydanı'na yürümek istedi. İzinsiz yürüyüşe, güvenlik güçleri müdahale etti. Olaylar esnasında HDP'li görevlilerce yapılan anonslarda, polise taş atanların provokatör olduğu ileri sürülerek, bu kişilerin parti yöneticilerine bildirilmesi istendi.

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