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SİİRT'TE PLASTİK PATLAYICI ELE GEÇİRİLDİ ANKARA (A.A)

26 Kasım 2010 19:24

-SİİRT'TE PLASTİK PATLAYICI ELE GEÇİRİLDİ ANKARA (A.A) - 26.11.2010 - Siirt'te teröristlere ait plastik patlayıcı ele geçirildiği bildirildi. Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Siirt'in Eruh ilçesi Çizmeli köyü bölgesinde, güvenlik güçleri tarafından dün 11.30'da yapılan faaliyet esnasında, bölücü terör örgütü mensupları tarafından kayaların arasına gizlenmiş, 900 gram A-4 plastik patlayıcı, 12 el bombası gövdesi, 5,5 metre infilaklı fitil bulundu.  Malzemeler bulundukları yerde imha edildi.

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