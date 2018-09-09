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Siirt'te PKK'lı 2 terörist, etkisiz hale getirildi

SİİRT, (DHA)- SİİRT'in Eruh ilçesi kırsalında PKK'lı 2 terörist, düzenlenen hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi

09 Eylül 2018 18:36

SİİRT, (DHA)- SİİRT\'in Eruh ilçesi kırsalında PKK\'lı 2 terörist, düzenlenen hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi. 
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gedikkaşar köyü Harahilit Dere bölgesinde bir grup PKK\'lı teröristin varlığını belirledi. Bunun üzerine bölgeye hava desteği talep edildi. Teröristlerin bulunduğu bölge, savaş uçaklarıyla bombalandı. Bölgeye jandarma özel harekat (JÖH) ve polis özel harekat (PÖH) ekipleri ile güvenlik korucuları sevk edildi. Bölgede yapılan arazi arama tarama faaliyetlerinde 2 teröristin cesedi bulundu. Yapılan temas araması sırasında 2 terörist etkisiz hale getirildi. 

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