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SİİRT'TE PKK OPERASYONU SİİRT (A.A)

06 Haziran 2011 22:51

-SİİRT'TE PKK OPERASYONU SİİRT (A.A) - 06.06.2011 - Siirt'te terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alının 15 kişiden 4'ü tutuklandı. Edinilen bilgiye göre, Siirt Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 28 Mart'ta eski BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve Demokratik Toplum Kongresi Genel Başkanı Ahmet Türk'ün, bir grup BDP'li ile Kasaplar Deresi'nde toplu mezarlar bulunduğu iddiasıyla yaptığı yürüyüşün ardından, çıkan olaylarla ilgili düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 15 kişiden 4'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 11'i de tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Operasyonda, aralarında 18 yaşından küçük 5 kişinin de bulunduğu 15 kişi ''terör örgütü PKK'nın propagandasını yapma, güvenlik kuvvetlerine taşlı saldırıda bulunma ve terör örgütüne destek verme'' suçlamalarıyla gözaltına alınmış, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilmişti.

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