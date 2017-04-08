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Siirt'te patlama: 1 ölü, 1 yaralı

Yerde buldukları cismin patlaması sonucu 11 ve 13 yaşlarındaki iki kardeş yaralandı

08 Nisan 2017 18:50

Siirt’in Şirvan ilçesinde, yerde buldukları cismin infilak etmesi sonucu patlama meydana geldi. 11 ve 13 yaşlarındaki iki kardeş yaralandı. Yaralı kardeşlerden biri hastaneye giderken yolda hayatını kaybetti.

Yarımtepe Köyü'nde bugün öğle saatlerinde 12 yaşındaki Muhammet Açıkça ve 10 yaşındaki Abdulkadir Açıkça, buldukları ve kurcaladıkları metal cisim bir anda infilak etti. Patlama sonucu yaralanan 2 çoçuk, köye çağrılan ambulanslarla Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 

Doktorların tüm müdahalesine rağmen Muhammet Açıkça, kurtarılamadı. Yaralı Abdulkadir Açıkça ise başka bir ambulansla Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Soruşturmaya başlandı.

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