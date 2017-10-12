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Siirt'te patlama: 1 işçi ağır yaralı (2)

SİİRT VALİLİĞİ: KAZI SIRASINDA EL YAPIMI PATLAYICI İNFİLAK ETTİ Siirt Valiliği, Pervari İlçesi'nde 1 kişinin yaralandığı patlamayla ilgili açıklama yaptı

12 Ekim 2017 21:48

SİİRT VALİLİĞİ: KAZI SIRASINDA EL YAPIMI PATLAYICI İNFİLAK ETTİ
Siirt Valiliği, Pervari İlçesi\'nde 1 kişinin yaralandığı patlamayla ilgili açıklama yaptı. İş makinesinin kazı çalışması sırasında, önceden tuzaklanan el yapımı patlayının infilak ettiği belirtilen açıklamada şöyle denildi:
\"12 Ekim 2017 Perşembe günü saat 14.30 sıralarında Siirt ili, Pervari İlçesi\'ne bağlı Gürzova mevkiinde, içme suyu isale hattı işletme bakım yolunun yapımı devam ederken, özel bir firmaya ait kepçenin kazı çalışması esnasında, daha önceden tuzaklandığı değerlendirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu; kepçe operatörü hafif yararlanmış olup, ivedi bir şekilde Siirt Devlet Hastanesi\'ne sevk edilmiş ve tedavi altına alınmıştır. Hayati tehlikesi bulunmamaktadır.Söz konusu olayla ilgili adli ve idari tahkikat başlatılmıştır.\"

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