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Siirt'te patlama: 1 işçi ağır yaralı

Yaralı işçi tedavi altına alındı

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12 Ekim 2017 20:22

Siirt'in Pervari ilçesinde, belediyeye ait kamyonun geçişi sırasında, PKK'lılarca yola önceden döşenen patlayıcının infilak etmesi sonucu 1 işçi ağır yaralandı. Yaralı belediye işçisi İbrahim Tomris, Pervari Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

Pervari Belediye Başkanı Tayyar Özcan, olayın bugün, öğle saatlerinde meydana geldiğini söyledi. Başkan Özcan, "Pervari ilçemiz için su şebekesi çalışmasını İgneli köyü kırsalında yapmaktayız. Burada harfiyat taşıyan kamyonlarımızdan biri mayına basmıştır ve Belediye çalışanlarımızdan İbrahim Tomris ağır yaralanarak tedavi altına alınmıştır. Pervari ilçemize hizmet için çalışmalara devam edeceğiz ve bu saldırılar bizleri yıldırmayacaktır." dedi.

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