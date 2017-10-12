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Siirt'te patlama: 1 işçi ağır yaralı

Mehmet Yücel DURAK/SİİRT, (DHA) - SİİRT'in Pervari İlçesi'nde, belediyeye ait aracın geçişi sırasında, PKK'lı teröristlerce yola önceden döşenen patlayıcının infilak etmesi sonucu 1 işçi, ağır yaralandı

12 Ekim 2017 19:58

Mehmet Yücel DURAK/SİİRT, (DHA) - SİİRT\'in Pervari İlçesi\'nde, belediyeye ait aracın geçişi sırasında, PKK\'lı teröristlerce yola önceden döşenen patlayıcının infilak etmesi sonucu 1 işçi, ağır yaralandı.
İğneli Köyü kırsalında, su şebekesi çalışması yapan Pervari Belediyesi\'ne ait kamyonun geçişi sırasında, terör örgütü PKK mensuplarının yola önceden döşediği el yapımı patlayıcı infilak etti. Patlama sonucu kamyonda bulunan sürücü İbrahim Tomris, ağır yaralandı. Yaralı belediye işçisi Tomris, Pervari Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.
Pervari Belediye Başkanı Tayyar Özcan, olayın bugün, öğle saatlerinde meydana geldiğini söyledi. Başkan Özcan, \"Pervari ilçemiz için su şebekesi çalışmasını İgneli köyü kırsalında yapmaktayız. Burada harfiyat taşıyan kamyonlarımızdan biri mayına basmıştır ve Belediye çalışanlarımızdan İbrahim Tomris ağır yaralanarak tedavi altına alınmıştır. Pervari ilçemize hizmet için çalışmalara devam edeceğiz ve bu saldırılar bizleri yıldırmayacaktır\" dedi.

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