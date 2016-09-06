Siirt'te 'özel güvenlik bölgesi' uygulaması uzatıldı

Siirt'in Eruh ve Pervari ilçelerinde 24 Ağustos tarihinde ilan edilen özel güvenlik bölgesi uygulaması 15 gün süreyle uzatıldı.



Siirt Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Söz konusu bölgeler milli güvenlik, kamu düzeni ve kamu esenliğinin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi ve başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11'inci maddesi ile 2565 Sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu'nun 32/A maddesine istinaden bahse konu bölgelere gidebileceği değerlendirilen vatandaşların mezkur bölgelerdeki yasa dışı unsurlardan ve bunlara yönelik alınacak tedbirlerden zarar görmemeleri açısından 15 gün süreyle 10 (dahil) Eylül-25 (dahil) Eylül 2016 tarihleri arasında 'Özel Güvenlik Bölgesi' ilan edilmiştir. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği açısından bu alanlara girmesi yasaklanmıştır" denildi.



İlan edilen özel geçici güvenlik bölgeleri şöyle:



"Siirt- Eruh ilçesi Okçular köyünün güneyi, Eruh-Yanıkses köyünün doğusu, Eruh-Görendoruk köyünün kuzeyi, Eruh-Kuşdalı köyünün güneyi, Eruh-Çaçi dağları bölgesi, Siirt-Pervari ilçesi Palamutlu ve Tosuntarla köylerinin güneyi, Pervari-Doğanca köyünün batısı, Eruh-Bilgili köyünün kuzeyi, Eruh-Yeniçizmeli köyünün kuzeyi ve doğusu ile Siirt merkez Ekmekçiler köyünün doğusu, Eruh-Akmeşe kuzeyi-kayalık tepe güneyi-Çizmeli köyü kuzeyi-Ziyaret Tepe-Süt Tepe-Siyah Tepe-Kırmızı Taş Tepe, Pervari Düğüncüler-Yapraktepe-Doğan-Sarıyaprak köyleri, Eruh Kelusta Tepesi kırsal alanları arasında bulunan bölgeler."