-Siirt'te operasyon SİİRT (A.A) - 06.10.2011 - Siirt'te, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, bazı adreslerde arama yapıldı, 5 kişi gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, BDP İl Başkanlığı ve merkez ilçe başkanlığının bulunduğu bina ile belediyeye ait BERFİN Kadın Danışma Merkezi, Mezetopamya Kültür Merkezi ve bazı evlerde arama yaptı. Aramaların ardından, Siirt Belediye Başkan Yardımcısı Musa Kurhan'ın da aralarında bulunduğu 6 kişi gözaltına alınarak, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Belediye Başkanı Selim Sadak, yaptığı açıklamada, belediye başkan yardımcısı Musa Kurhan'ın polis tarafından evinden alındığını, belediyeye ait BERFİN kadın Danışma Merkezi'nin arandığını belirterek, arama ve gözaltılar konusunda kendilerine bilgi verilmediğini söyledi.