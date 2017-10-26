Siirt'te operasyon: 7 kişi gözaltına alındı

SİİRT, (DHA)- SİİRT\'te, sosyal paylaşım siteleri üzerinde PKK/KCK terör örgütü propagandası yaptıkları ve devlet büyükleri ile güvenlik güçlerine yönelik hakaret içerikli paylaşımlarında bulundukları iddiasıyla 7 kişi gözaltına alındı.

Siirt Valiliği\'nden yapılan açıklamada, 12 şüpheliye yönelik olarak 24 Ekim\'de operasyon düzenlendiği ve bunlardan 7\'sinin gözaltına alındığı belirtildi. Şüphelilerin sosyal paylaşım siteleri üzerinden PKK/KCK terör örgütü propagandası yaptıkları, devlet büyükleri ile güvenlik güçlerine yönelik hakaret içerikli paylaşımlarda bulundukları belirtildi. Açıklamada, bu kişilerin bölge halkının terör örgütünün propagandasını yapmasına teşvik ettikleri, devletin egemenlik alametlerini sosyal medya üzerinden aşağılamaya yönelik paylaşımlarda bulundukları, terör örgütünü destekledikleri ve bölge halkının da desteklemesi maksadıyla sosyal medya üzerinden propaganda yaptıkları, terör örgütünün amaçları doğrultusunda hareket ettikleri kaydedildi. Açıklamada, gözaltına alınanlarla birlikte, 3 adet av tüfeği, 46 adet fişek, çok sayıda örgütsel dokümanın da ele geçirildiği ifade edilerek, \"Halkımızın can ve mal güvenliğini tehdit eden tüm unsurlara karşı mücadelemiz kararlılıkla sürecektir\" denildi.