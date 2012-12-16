Siirt'te ölen 4 PKK'lı nüfus kayıtlarına 'şehit' diye geçirilmiş

Siirt Valisi Ahmet Aydın, bazı gazetelerde Siirt'te PKK'lıların nüfus kayıtlarına 'şehit' olarak geçirildiği iddiasına ilişkin olarak, Nüfus Müdürlüğü'nde belgeleri düzenleyen bir memur ile onaylayan bir şefin açığa alındığını bildirdi.

Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, olayın çok boyutlu olarak araştırıldığını, başlatılan idari ve adli soruşturmanın ise sürdüğünü söyledi.

Siirt'te ölen 4 PKK'lının kayıtlarının memleketlerine gönderilirken, nüfus kaydına şehit olarak yazıldıklarını tespit ettiklerini belirten Aydın, ''Konu ile ilgili idari soruşturma sürdürülüyor. Cumhuriyet savcılığımızca da adli soruşturma başlatılmış durumda. Olayla ilgili olarak Nüfus Müdürlüğü'nde belgeleri düzenleyen bir memur ile onaylayan bir şef açığa alındı'' dedi.

Vali Aydın, nüfus kayıtlarında gerekli düzeltmenin yapılması için ilgili nüfus müdürlüklerine yazışmanın da yapıldığını sözlerine ekledi.

Öte yandan olayın, Gaziantep nüfusuna kayıtlı bir teröristin kayıtlara 'şehit' olarak geçtiğini belirleyen Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'nün Siirt Emniyet Müdürlüğü'nü uyarmasıyla ortaya çıktığı öğrenildi.

Bu arada açığa alınan memurların olayı yanlışlıkla yaptıklarını iddia ettikleri öğrenildi.