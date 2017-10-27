Siirt'te minibüsten 55 kaçak çıktı

SİİRT, (DHA)- SİİRT\'in Kurtalan İlçesi\'nde, bir minibüste, yurda kaçak giriş yapıp batı illerine gitmek isteyen yabancı uyruklu 55 kişi yakalandı.

Kurtalan İlçesi\'nde yakalanan yabancı uyruklu göçmenlerle ilgili Siirt Valiliği\'nce yapılan yazılı açıklamada, \"Siirt İli Kurtalan İlçesinde İl Jandarma Komutanlığı ve Kurtalan İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince 27 Ekim 2017 tarihinde Kurtalan İlçesi Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı sorumluluk alanında icra edilen yol emniyet ve kontrol devriyesi esnasında; 1 araç içerisinde yapılan kontrolde, yasadışı yollardan yurda giriş yaptıkları tespit edilen 18 Pakistan, 35 Afganistan ve 2 Bangladeş uyruklu toplam 55 yasadışı göçmen ile bu şahıslara organizatörlük yaptığı tespit edilen 1 şüpheli yakalanmıştır. Araç içerisinde yapılan aramada; Afganistan uyruklu S.Z. isimli şahsın çantasında, iki ayrı paket halinde dışı naylon folyo ile bantlanmış 1 kilo 927 gram reçine esrar maddesi olduğu değerlendirilen uyuşturucu ele geçirilmiştir. Söz konusu olaylar ile ilgili olarak Kurtalan Cumhuriyet Başsavcılığı\'na bilgi verilmiş ve alınan talimatlar doğrultusunda gerekli soruşturma işlemleri başlatılmıştır. Yakalanan 1 organizatör gözaltına alınmış ve olayda kullanılan araca el konulmuştur. Yakalanan yabancı uyruklu şahıslar ise işlemlerinin tamamlanmasını müteakip İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecektir. Konu ile ilgili soruşturma devam etmektedir. Siirt İl Jandarma Komutanlığı her türlü kaçakçılıkla mücadeleye kararlılıkla devam edecektir\" denildi.

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