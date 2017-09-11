Siirt'te 'kimyasal' zehirlenme: 92 kişi tedavi altında

Siirt merkeze bağlı Aktaş Köyü'nde çocukların boş arazide bulup köye getirerek kapağını açtıkları varilden yayılan gaz nedeniyle onlarca kişi zehirlendi.



Siirt merkeze bağlı Aktaş Köyü'nde çocuklar, bugün akşam saatlerinde köyün dışında boş arazide buldukları bir varili köye getirdi. Köye getirilen vardili kurcalayarak açan aralarında çocukların da bulunduğu 30 kişi fenalaşarak Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayın duyulmasının ardından AFAD ve itfaiye ekipleri köye giderek incelemelerde bulundu. Bölgeye giden uzmanlar köyü tamamen boşaltarak, karantina altına aldı.



Siirt İl Afet ve Acil Durum Müdürü Mehmet Cahit Akkoyun, ilk belirlemelere göre varilin içinde klor ve karbon maddelerinin olabileceğinin değerlendirildiğini söyledi. Zehirlenmeye neden olan madde ile ilgili araştırmalar devam ederken, zehirlnen 30 kişinin tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

AFAD: Klor ve karbon olabilir

Siirt İl Afet ve Acil Durum Müdürü Mehmet Cahit Akkoyun, ilk belirlemelere göre varilin içinde klor ve karbon maddelerinin olabileceğinin değerlendirildiğini söyledi. Zehirlenmeye neden olan madde ile ilgili araştırmalar devam ederken, zehirlenen 40 kişinin tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Köy boşaltıldı

Köye girişler yasaklanırken, itfaiye aracından yapılan anonsta, kimyasal varil bulunduğu için tüm köylülerin evlerini terk ederek, belirlenen koordinasyon merkezine gelmeleri istendi. Tahliye edilen köy, karantina altına alındı. Köyün bulunduğu Siirt-Kurtalan karayolunda görevlendirilen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de, yoldan geçen araçların sürücülerine köyün bulunduğu bölgede durmamaları ve camlarını açmamaları uyarısında bulundu. Siirt Vali Yardımcısı Yunus Koç da yetkililerle birlikte köye gelerek, incelemelerde bulundu.

Yetkililer, varilin içerisinde klor ve karbon maddelerinin olabileceğinin değerlendirildiğini belirtti. Varilin köy çevresine kimler tarafından bırakıldığının araştırıldığı da öğrenildi.

Valilik: 23'ü çocuk 40 kişi tedavi altında, hayati tehlikeleri yok

Siirt Valiliği Aktaş köyünde akşam saatlerinde meydana gelen zehirleme ile ilgili yaptığı açıklamada, 23'ü çocuk 40 kişinin tedavi altına alındığını, hayati tehlikelerinin bulunmadığını ve olayla ilgili incelemenin sürdüğünü belirtti.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, bugün saat 18.30 sıralarında merkeze bağlı Aktaş köyünde, yaygın bulantı ve kusma şikayetlerinin bildirilmesi üzerine, 112 Acil, AFAD ve Kızılay ekipleri olay yerine intikal ettirildiği belirtilerek, şöyle denildi:

"İlk belirlemelere göre köylüler tarafından bulunan ve kimyasal madde içerdiği değerlendirilen bir varil içindeki sızıntıdan kaynaklandığı tespit edilmiştir. Şuana kadar kimyasal maddeden etkilenen 17 yetişkin ve 23 çocuk, ilimiz Devlet Hastanesine sevk edilmiş olup, şuan için hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Köyde diğer vatandaşlarımızın etkilenmemesi için gerekli tedbirler alınmıştır. Olayla ilgili geniş kapsamlı inceleme devam etmekte olup, gelişmelerden ayrıca bilgi verilecektir."

Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama

Sağlık Bakanlığı da zehirlenme olayına ilişkin bir açıklama yaptı. Açıklamada klor gazı sızıntısından meydana gelen zehirlenme olayında 92 kişinin tedavi altına alındığı belirtildi. Açıklamada 60 kişinin de köy yakınlarındaki Kızılay çadırlarında tedavi altına alındığı bildirildi.