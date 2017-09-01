Siirt'te kaymakama suikast girişiminde bulunan terörist yakalandı

SİİRT, (DHA)- SİİRT\'in Baykan İlçesi\'nde 24 Temmuz tarihinde Astsubay Üsçavuş Yakup Akdağ\'ın şehit edilmesi ve 7 Temmuz\'da Baykan Kaymakamı Mehmet Kocabey\'e suikast girişiminde bulunan PKK\'lı terörist ile buna yardım ve yataklık yapan 4 kişi yakalandı.

Sivil kıyafet ile bugün akşam saat 20.00 sıralarında İl Jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda içeşitli olaylara karıştığı belirlenen PKK\'lı terörist ile buna yardım ve yataklık yapan 4 kişi yakalandı. Açıklamada düzenlenen baskınla sivil ve silahsız şekilde yakalanan teröristin 7 Temmuz 2017 tarihinde Siirt/Baykan Kaymakamı Mehmet Kocabey’e suikast girişiminde bulunduğu ve 24 Temmuz 2017 tarihinde Siirt/Baykan Çukurca Jandarma Karakol Komutanı Jandarma Asb. Üçvş. Yakup Akdağ’ın şehit edilmesi olayına karışan bölücü terör örgütü gurubu içerisinde faaliyet gösterdiği belirtildi.Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.