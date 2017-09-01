T24 LogoT24 Logo
Gündem

Siirt'te kaymakama suikast girişiminde bulunan terörist yakalandı

SİİRT, (DHA)- SİİRT'in Baykan İlçesi'nde 24 Temmuz tarihinde Astsubay Üsçavuş Yakup Akdağ'ın şehit edilmesi ve 7 Temmuz'da Baykan Kaymakamı Mehmet Kocabey'e suikast girişiminde bulunan PKK'lı terörist ile buna yardım ve yataklık yapan 4 kişi yakalandı

01 Eylül 2017 03:48

SİİRT, (DHA)- SİİRT\'in Baykan İlçesi\'nde 24 Temmuz tarihinde Astsubay Üsçavuş Yakup Akdağ\'ın şehit edilmesi ve 7 Temmuz\'da Baykan Kaymakamı Mehmet Kocabey\'e suikast girişiminde bulunan PKK\'lı terörist ile buna yardım ve yataklık yapan 4 kişi yakalandı.
Sivil kıyafet ile bugün akşam saat 20.00 sıralarında İl Jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda içeşitli olaylara karıştığı belirlenen PKK\'lı terörist ile buna yardım ve yataklık yapan 4 kişi yakalandı. Açıklamada düzenlenen baskınla sivil ve silahsız şekilde yakalanan teröristin 7 Temmuz 2017 tarihinde Siirt/Baykan Kaymakamı Mehmet Kocabey’e suikast girişiminde bulunduğu ve 24 Temmuz 2017 tarihinde Siirt/Baykan Çukurca Jandarma Karakol Komutanı Jandarma Asb. Üçvş. Yakup Akdağ’ın şehit edilmesi olayına karışan bölücü terör örgütü gurubu içerisinde faaliyet gösterdiği belirtildi.Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

SİİRT DHA SİİRT BaykanTemmuzAstsubayYakup AkdağTemmuz Baykan Kaymakamı Mehmet KocabeyPKKSivilJandarmaAçıklamadaSiirtBaykan Kaymakamı Mehmet KocabeyeSiirtBaykanJandarma Karakol Komutanı Jandarma AsbYakup AkdağınOlayla

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24