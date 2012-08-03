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Eruh'ta karakola saldırı: 2 asker şehit oldu, 7 asker yaralı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Hakkari'deki operasyonları sürerken, Siirt'ten bir saldırı haberi geldi.

03 Ağustos 2012 00:57

 

Eruh’un kırsal kesiminde bulunan Bilgili Köyü yakınlarındaki jandarma karakolu ile üs bölgesine saat 19.30 sıralarında kalabalık PKK ’lı grup tarafından ağır silahlarla saldırı düzenlendi. Saldırıda ilk belirlemelere göre 2 asker şehit oldu, 7 asker yaralandı.
 
Askerlerin iftar yaptığı dakikalara denk gelen saldırıda üst bölgesi ve karakola uzun namlulu silahlarla ateş açan teröristlere askerler anında karşılık verdi. Çatışma sürerken bölgeye Siirt 3’üncü Komando Tugay Komutanlığı’ndan skorsy helikopterlerle komandolar indirildi. Kobra helikopterlerin de PKK ’lıların bulunduğu alanları ateş altına alıp bombaladığı belirtildi. Bölgede çatışmaların yer yer sürdüğü kaydedildi.
 

2 asker şehit, 7 asker yaralı

 
Çatışmada ilk bilgilere göre 2 asker şehit oldu, 7 asker de yaralandı. Çatışmaların sürdüğü bölgeye jandarma özel harekat timleri de gönderildi. Yaralılar helikopterlerle Siirt Asker Hastanesi’ne götürülüp, tedaviye alındığı öğrenildi. Siirt Devlet Hastanesi’nde görev başına çağırılan doktorlar da asker hastanesine yönlendirildi. 
 

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