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Siirt'te iki kişinin evlerinde silah ve mühimmat ele geçirildi

SİİRT, (DHA) - SİİRT'in Kurtalan ilçesinde jandarma ekiplerinin, iki kişinin evinde yaptığı aramada silah ve mühimmat ele geçirildi

03 Kasım 2017 16:05

SİİRT, (DHA) - SİİRT\'in Kurtalan ilçesinde jandarma ekiplerinin, iki kişinin evinde yaptığı aramada silah ve mühimmat ele geçirildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Kurtalan Cumhuriyet Başsavcılığı\'ndan alınan arama kararına istinaden İl Jandarma Komutanlığı, KOM Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ve Kurtalan İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Güzeldere Köyü\'nde ikamet eden N.D. ve K.D. isimli şüphelilerin ev ve eklentilerinde arama yapıldığı belirtilerek, \"Aramada, 1 adet Kalaşnikof marka piyade tüfeği,  40 adet Kalaşnikof marka piyade tüfeği fişeği, 1 adet ruhsatsız 9 mm çapında tabanca, 26 adet 9 mm çapında tabanca fişeği, 1 adet 9 mm çapında tabancaya ait şarjör, 1 adet ruhsatsız 7,65 mm çapında tabanca, 15 adet 7.65 mm çapında tabanca fişeği, 1 adet 7,65 mm çapında tabancaya ait şarjör, 2 adet ruhsatsız yarı otomatik av tüfeği, 1 adet 6136 Sayılı Kanun Maddesi kapsamında 1 adet muşta ile muhtelif miktarda örgütsel doküman ele geçirilmiştir. Söz konusu olay ile ilgili olarak Kurtalan Cumhuriyet Başsavcılığına bilgi verilmiş ve alınan talimatlar doğrultusunda 2  şüpheli hakkında gerekli soruşturma işlemi başlatılmıştır\" denildi.

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