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Siirt'te HDP'li yönetici ve 7 kişiye terör propagandası gözaltısı

SİİRT, (DHA)- SİİRT'te sosyal medya üzerinden Zeytin Dalı Harekatı'na katılan güvenlik güçlerini aşağılayıp, terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı iddia edilen aralarında HDP İl Başkan Yardımcısı Z

03 Şubat 2018 17:42

SİİRT, (DHA)- SİİRT\'te sosyal medya üzerinden Zeytin Dalı Harekatı\'na katılan güvenlik güçlerini aşağılayıp, terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı iddia edilen aralarında HDP İl Başkan Yardımcısı Z.Ç.\'nin de bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Zeytin Dalı Harekatı\'na katılan güvenlik güçlerini aşağılayıcı paylaşımda bulunup, terör örgütü PKK/KCK propagandası yapan, başta Cumhurbaşkanı olmak üzere devlet büyüklerine hakaret içerikli paylaşımlarda bulunan kişilere yönelik çalışma başlattı. Ekipler, düzenlenen operasyonla, HDP İl Başkan Yardımcısı Z.Ç.\'\'nen de aralarında bulunduğu 8 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerin yapılan aramalarda 1 adet tabanca ve çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.
Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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