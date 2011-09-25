-Siirt'te hain saldırı: 5 şehit PERVARİ (A.A) - 24.09.2011 - Siirt'in Pervari ilçesinde teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 5 güvenlik görevlisi şehit oldu, 7 güvenlik görevlisi yaralandı. Siirt Valiliği'nce yapılan yazılı açıklamada, terör örgütü PKK mensubu bir grup Belenoluk Jandarma Karakol Komutanlığına saldırı düzenlediği kaydedildi. Güvenlik güçlerinin karşılık vermesi üzerine çıkan çatışmada 5 güvenlik görevlisinin şehit olduğu, 7 güvenlik görevlisinin yaralandığı bildirilen açıklamada, bölgede operasyonların sürdüğü belirtildi. Öte yandan, Diyabakır'ın Hani İlçe Emniyet Müdürlüğüne teröristlerce yapılan saldırıda 2 polis memurunun yaralandığı bildirildi.