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Siirt'te hain saldırı: 5 şehit PERVARİ (A.A)

25 Eylül 2011 01:56

-Siirt'te hain saldırı: 5 şehit PERVARİ (A.A) - 24.09.2011 - Siirt'in Pervari ilçesinde teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 5 güvenlik görevlisi şehit oldu, 7 güvenlik görevlisi yaralandı. Siirt Valiliği'nce yapılan yazılı açıklamada, terör örgütü PKK mensubu bir grup Belenoluk Jandarma Karakol Komutanlığına saldırı düzenlediği kaydedildi. Güvenlik güçlerinin karşılık vermesi üzerine çıkan çatışmada  5 güvenlik görevlisinin şehit olduğu, 7 güvenlik görevlisinin yaralandığı bildirilen açıklamada, bölgede operasyonların sürdüğü belirtildi. Öte yandan, Diyabakır'ın Hani İlçe Emniyet Müdürlüğüne teröristlerce yapılan saldırıda 2 polis memurunun yaralandığı bildirildi.

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