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Siirt'te fındık büyüklüğünde dolu yağdı

Mehmet Yücel DURAK/SİİRT, (DHA)- SİİRT merkezde sağanağın ardından başlayan dolu yağışı, vatandaşlara zor anlar yaşattı

21 Kasım 2017 20:30

Mehmet Yücel DURAK/SİİRT, (DHA)- SİİRT merkezde sağanağın ardından başlayan dolu yağışı, vatandaşlara zor anlar yaşattı.
Siirt\'te, öğleden sonra başlayan ve etkisini artıran yağmurun ardından şiddetli dolu yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Yağmur ve doluya hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, sığınacak yer aradı, fındık büyüklüğündeki doludan korunmaya çalıştı. Sağanak ve dolu, kentte trafiğin aksamasına neden olurken, sürücüler de görüş mesafesinin yetersiz olmasından dolayı araçlarını kısa süre yol kenarlarına park etti.

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