Siirt'te evleri 'doğaüstü' şekilde yanan aile İstanbul'a hocaya gönderilecek!

Siirt merkezde Evren Mahallesi’nde eşi, çocuğu ve annesiyle birlikte oturan işsiz Zeki Toprak, bugüne kadar 4 ayrı mahalleye taşınmasına rağmen her gittiği evde doğaüstü güçler tarafından yangın çıkarıldığını ileri sürmüş, 4 ayda 300 kere eşyalarının yandığını iddia etmişti. Bunun üzerine devreye giren Siirt Valisi Ahmet Aydın, Vali Aydın, İstanbul’da bir hoca daha önce böyle bir şey yaşayan bir ailenin sorununu çözmüş. Aile ‘Bizi ona gönderin’ dediler, onları İstanbul’a göndereceğiz. Biz de çaresiziz ve maddi olarak arkalarındayız" dedi.

Milliyet gazetesinden Burcu Ünal'ın haberine göre, Toprak ailesinin fertleri, evde ateş yakamadıklarını söyleyince sıcak yemek yardımı yapılmaya başlanmıştı.

Siirt Valiliği başta olmak üzere kuruluşlar Toprak ailesinin esrarengiz yangın iddialarında gerçeği ortaya çıkarmak için çalışma başlatmıştı.

Olayın medyaya yansımasının ardından Siirt Müftüsü Faruk Arvas, Kuran’da cin diye bir varlığın bulunduğunun altını çizerek, yangınların “cinlerin işi olabileceğini” ima etmişti.



Vali: Biz de çaresiziz



Siirt Valisi Ahmet Aydın, ailenin 4 çocuğunun bulunduğunu, ikisinin okula gittiğini ve sadece bunlardan birinin okulunda olayların gerçekleştiğini belirterek şöyle konuştu:

“Bunun neden olduğu açıklanamıyor. Mesela çocuğun okulda aniden kitapları yanıyor. Bunu çözümlemek mümkün değil. Biz valilik olarak maddi anlamda elimizden geleni yapıyoruz. Siirt Üniversitesi’nden hocalar ilgileniyor, rektör takip ediyor. Müftülükten hocalar ise cin olabileceğini söylüyor. Fiziksel olarak bunu açıklamak mümkün değil. Şimdi aile İstanbul’dan bir hocanın numarasını bulmuş. Bu hoca daha önce böyle bir şey yaşayan bir ailenin sorununu çözmüş. ‘Bizi ona gönderin’ dediler, şimdi onları İstanbul’a göndereceğiz. Biz de çaresiziz ve maddi olarak arkalarındayız."



Müdür: Şahit oldum



Siirt Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Aydın Sayın da, olayın kendilerine 3-4 ay önce intikal ettiğini, inceleme için gittiklerinde de evde yangına şahit olduklarını aktardı.

“Yangın çıkan odada o anda kimse yoktu” diyen Sayın, kendilerinin de korktuğunu kaydetti. Sayın, müftünün “cin olabilir” açıklamalarını hatırlatarak, “Ev sahibi Zeki Toprak, bana daha önce Irak’tan hoca getirterek okuttuklarını ve o dönem yangınların biraz azaldığını fakat sonra yeniden arttığını aktardı. Biz ekonomik olarak yardımda bulunuyoruz ama bu olay bana ekonomik değil gibi geliyor” dedi. Sayın, kimsenin olayın önüne geçmek için bir şey yapamadığını da sözlerine ekledi.

Düşünce gücü mü?



Metafizik uzmanı Gökhan Hani, bunun parapsikolojide “Pyrokinesis” adı verilen yetenek olabileceğini söyledi. Hani, kişinin bilinçsiz şekilde düşünce gücü enerjisiyle ateş oluşturması durumu olarak tanımlanan Pyrokinesis’in doğuştan gelen, kontrol altına alınabilir bir yetenek olduğunu söylüyor. Hani, bu kişilerin enerji gücünün arada duvar bulunsa da bulunmasa da 30 metrelik bir alan içerisinde etkili olduğunu belirterek, “Yaşananların cinlerle ilgisi yoktur. İmajinasyon adını verdiğimiz tedavi yöntemi ile kişiye antitez olarak yapılan su telkini ile bu yetenek kontrol altına alınabilir” diye konuştu.

