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Siirt'te çöken duvar 2 araca hasar verdi

SİİRT, (DHA) - SİİRT’in merkez Kooperatif Mahallesi'nde istinat duvarının çökmesiyle 2 araç hasar gördü

07 Aralık 2017 15:27

SİİRT, (DHA) - SİİRT’in merkez Kooperatif Mahallesi\'nde istinat duvarının çökmesiyle 2 araç hasar gördü.
Kooperatif Mahallesi\'nde bulunan istinat duvarı, yağışlardan dolayı saat 01.50 sıralarında çöktü. Duvarın çökmesiye duvar altında park edilen 2 araç hasar gördü. Olayın yaşanması üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerinde çalışmalarını yürüten itfaiye ekipleri, çöken duvarın 8 metrelik olduğunu ve çökme nedeninin ise aşırı yağışlardan kaynaklandığını tespit etti. Duvarın çökmesiyle hasar gören araçlar itfaiye ekipleri tarafından çıkartılırken, hasar tespit çalışmaları ise sürüyor.

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