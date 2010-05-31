Siirt'te çatışma yeniden başladı

T24-



Pervari ilçesinin Palamutlu köyü kırsalında önceki gün güvenlik güçlerinin nöbet tuttuğu noktaya teröristlerce gerçekleştirilen silahlı saldırının ardından başlatılan operasyon sürüyor. Dün akşam saatlerinde sona eren sıcak temas, sabah saatlerinde yeniden başladı. Askerlerin yanı sıra geçici köy korucularının da katıldığı operasyona Siirt 3. Komando Tugay Komutanlığı'ndan kalkan Kobra ve Skorsky helikopterler de havadan destek veriyor.





Siirt 3. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Ali Şahin İşleyen'in çatışma nedeniyle operasyon bölgesine gittiği belirtildi.





Palamutlu Köyü kırsalında güvenlik güçlerinin nöbet tuttuğu noktaya teröristlerce gerçekleştirilen silahlı saldırıda geçici köy korucuları Abdülrezzak Kaçan ile Abdülmecit Özkan şehit düşmüş, 4 kişi de yaralanmıştı. Dün bu korucuların Palamutlu köyündeki cenaze törenine gelen vatandaşlara ait bazı araçlara teröristlerce taciz ateşi açılmış, ayrıca törene gelenleri taşıyan bir minibüsün geçişi sırasında da mayın patlatılmıştı. Olayda ölen ya da yaralanan olmamıştı.

Palamutlu köyü yakınlarında teröristlerle dün sağlanan sıcak temas sonucu çıkan çatışmada yaralanan bir köy korucusu da yapılan ilk müdahalenin ardından sevk edildiği Diyarbakır Asker Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı.





KIŞLA ÖNÜNE PATLAYICI BIRAKTILAR





Elazığ'da, bir kışla önündeki ATM cihazının yakınına bırakılan poşetteki patlayıcı madde düzeneği etkisiz hale getirildi.





Alınan bilgiye göre, Mustafa Paşa Mahallesi'nde Fahri Belen Kışlası önündeki bir otomatik para çekme makinasının yakınlarında şüpheli bir poşet bulunduğu bilgisini alan polis, olay yerinde çevre güvenliği aldı.





Polis ekibinin yaptığı incelemede poşet içinde saat ve patlayıcı madde düzeneği bulundu.





Düzenek, bomba imha ekibi tarafından etkisiz hale getirildi.