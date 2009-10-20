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Siirtte çatışma, Hakkari'de mayınlı tuzak

20 Ekim 2009 23:51

Siirt'in dağlık kesiminde güvenlik güçleriyle bir grup PKK'lı terörist arasında çatışma çıktı.Çatışmada ölen ya da yaralanan olmadığı belirtildi.

Siirt'in merkez arazi kesiminde bir grup PKK'lı teröristin tespit edilmesi üzerine operasyon başlatıldı. Operasyonda PKK'lı teröristlerle sıcak temas sağlayan güvenlik güçlerinin 'teslim ol' çağrısına ateşle karşılık verildi. Bunun üzerine çatışıma yaşandı. çatışmada ölen ya da yaralanan olmadığı belirtilerken, dağlık alanda kaçıp izlerini kaybetirmeye çalışan PKK'lıları etkisiz hale getirmek için bölgeye takviye birlikler gönderilerek, operasyon genişletildi.

Konvoya mayınlı tuzak

Bu arada Hakkari'nin Yüksekova İlçesi'nde teröristler, askeri konvoyun geçisi sırasında yola döşedikleri el yapımı mayını patlattı. Patlamada, herhangi bir zayiat meydana gelmediği açıklanırken, bölgedeki PKK'lıları etkisiz hale getirmek için operasyonların sürdüğü belirtildi.

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