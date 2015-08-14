Siirt'te çatışma: 2 polis yaralı

Siirt'te polis lojmanındaki nöbet tutan polislere uzun namlulu silahlarla düzenlenen saldırıda 2 polis yaralandı.

Milliyet'te yer alan habere göre, Siirt'in Barış Mahallesi'nde bulunan Çakmak Polis Lojmanları'nın nöbet kulübesine bugün saat 19.45 sıralarında PKK'lılar tarafından uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi. Saldırıda açılan ilk ateşte 2 polis yaralanırken, diğer polisler PKK'lılar karşılık verdi. Çıkan çatışmanın ardından PKK'lılar kaçtı. Yaralı polisler Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaçan PKK'lıları etkisiz hale getirmek için kentte geniş çaplı operasyon başlatıldı.