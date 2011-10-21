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Siirt'te çatışma: 1 şehit SİİRT (A.A)

21 Ekim 2011 21:42

-Siirt'te çatışma: 1 şehit SİİRT (A.A) - 21.10.2011 - Siirt Valisi Musa Çolak, Pervari ilçesinde terör örgütü mensupları ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 1 askerin şehit olduğunu, 3 askerin de yaralandığını bildirdi. Vali Çolak, yaptığı yazılı açıklamada, bugün, Pervari'nin Herekol bölgesinde güvenlik güçlerince yapılan arama ve tarama faaliyetleri sırasında bölücü terör örgütü mensupları ile güvenlik güçleri arasında çatışma çıktığını belirtti. Çatışmada 1 uzman çavuşun şehit olduğu, 1 teğmen ile 2 uzman çavuşun da yaralandığını bildiren Vali Çolak, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: ''Yaralılardan 1 teğmen ve 1 uzman çavuş, askeri helikopterle Diyarbakır Asker Hastanesine sevk edilmiş, hafif yaralı uzman çavuş ise Siirt Devlet Hastanesinde tedavi altına alınmıştır.'' Vali Çolak, bölücü terör örgütü tarafından yapılan hain saldırıyı nefretle kınadığını, teröristlerin yakalanması için bölgede operasyonların geniş kapsamlı sürdürüldüğünü kaydetti.

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