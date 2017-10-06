Siirt'te çatışma: 1 asker yaralı 

SİİR,(DHA)- SİİRT\'in Eruh İlçesine bağlı Çırav Dağı eteklerinde güvenlik güçleri ile PKK\'lı teröristler arasında çıkan çatışmada bir asker ağır yaralandı.

Eruh İlçesi Çırav Dağı eteklerinden güvenlik güçlerinin yürüttüğü operasyonda, sabah saatlerinde PKK\'lı teröristlerle çatışma çıktıı. Çatışmada açılan ilk ateşle 1 asker ağır yaralandı. Çok sayıda askerin sevk edildiği bölgede operasyon geniş çaplı olarak devam ederken, yaralı asker helikopter ile çatışma bölgesinden alınarak, Siirt Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı askerin, ameliyata alındığı öğrenildi. Bölgedeki teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla başlatılan hava destekli operasyon sürüyor.

