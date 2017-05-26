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Siirt’te çatışma; 1 asker şehit

Çatışmada bir asker de yaralandı

26 Mayıs 2017 23:23

Siirt'in Eruh ilçesi kırsalında güvenlik güçleri ile PKK’lılar arasında çıkan çatışmada 1 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Akmeşe mevkiinde bir grup PKK'lıların bulunduğunun tespit edilmesi üzerine bölgede geniş kapsamlı operasyon başlatıldı. 3. Komando Tugay Komutanlığına bağlı birliklerin katılımıyla başlatılan operasyonda, PKK'lılarla sıcak temas sağlandı. Güvenlik güçlerinin, "Teslim ol" çağrılarına PKK'lılar ateş açarak karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı.

Çatışmada, 1 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı. Yaralı asker kaldırıldığı Siirt Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Bölgede, çatışmanın sürdüğü öğrenildi.

 

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