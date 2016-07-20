Siirt’te bombalı tuzak: 1 korucu şehit, 2 korucu yaralı

Siirt’in Şirvan ilçesinde bir menfeze tuzaklanmış patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu, geçiçi köy korucusu Emin Akyıldız şehit olurken, 2 korucu ağır yaralandı.

Siirt’in Şirvan ilçesine bağlı Gözlüce Köyü kırsal kesiminde bir menfeze gizlenmiş el yapımı patlayıcı bugün sabah saatlerinde köylüler tarafından fark edildi. Doğan Haber Ajansı'nın (DHA) haberine göre, patlayıcıyı bulan köylüler olayı jandarmaya ihbar ederken, bu sırada devriye görevi yapan geçici köy korucuları olay yerine geldi. Korucuların menfezin içini kontrol ettikleri sırada tuzaklanmış patlayıcı PKK’lılar tarafından uzaktan kumanda ile patlatıldı.

Meydana gelen patlamada 32 yaşındaki geçici köy korucusu Emin Akyıldız olay yerinde şehit olurken, korucular Ramazan Beyazgül ve İzzettin Kalkan ise ağır yaralandı. Yaralı korucular Siirt Devlet Hastanesi’ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

Patlamadan sonra olay yerine çok sayıda zırhlı araç sevk edilirken, olay yeri inceleme çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. Bombaya patlatan teröristlerin yakalanması için bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.

Hakkari'de de saldırı

Öte yandan Hakkari’nin Şemdinli İlçesi’nde zırhlı askeri aracın geçişi sırasında PKK’lılar yola döşediği patlayıcıyı infilak ettirdi. Saldırıda araçta hasar meydana gelmedi.

Şemdinli İlçesi’nin Altınsu Köyü’ne bağlı Yelde mahallesinde bulunan halı saha yakınlarında gece saat 00.15 sıralarında zırhlı askeri aracın geçişi sırasında PKK'lılar önceden yola döşedikleri bombayı infilak ettirdi. Patlamanın araç geçtikten sonra olması nedeniyle can kaybı ve yaralanan olmazken, yolda derin bir çukur oluştu. Bölgedeki PKK’lıların etkisiz hale getirilmesi için de operasyon başlatıldı.