-SİİRT'TE BİR TERÖRİST YAKALANDI ANKARA (A.A) - 11.12.2010 - Siirt'te bir teröristin yakalandığı bildirildi. Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, bölücü terör örgütüne üye olmak suçundan aranan bir kişi, Siirt'in Merkez ilçesinde güvenlik güçlerince dün saat 11.45'te yapılan faaliyet sonucu yakalandı. Şırnak'ın Silopi ilçesi dağlık arazi kesiminde de güvenlik güçleri tarafından dün saat 12.00'de yapılan faaliyet esnasında, bölücü terör örgütü mensupları tarafından bir sığınak içerisine gizlenmiş yedi RPG-7 roketatar mühimmatı ile 7 adet sevk fişeği ele geçirildi.