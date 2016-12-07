Siirt’te bir işçinin daha cansız bedenine ulaşıldı

Siirt'in Şirvan ilçesinde Ciner grubuna ait bir bakır madeni ocağında 17 Kasım’da yaşanan göçük sahasında bir işçinin daha cansız bedenine ulaşıldı.

17 Kasım 2016 tarihinde 16 işçinin göçük altında kaldığı sahada yapılan çalışmalar sonucu 12 işçinin cansız bedenine ulaşılmıştı.

Havaların yağışlı gitmesinden dolayı zaman zaman duran çalışmalar, bugün havaların güneşli olmasıyla hız kazanmıştı.

Akşam saatlerinde devam eden çalışmalarda göçük altında Nusret Bayazalma adlı işçinin cenazesine ulaşıldı.

Nusret Bayazalma'ın Van Edremit nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilirken, göçük altındaki 3 işçinin bulunması için çalışmaların devam ettiği belirtildi.