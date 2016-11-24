Siirt'te bir işçinin daha cansız bedenine ulaşıldı

Siirt Şirvan'da bakır madeninde meydana gelen faciada bir işçinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Siirt'te hayatını kaybedenlerin sayısı 8'e yükselirken toprak altında kalan 8 işçiye halen ulaşılmaya çalışılıyor.

Siirt, Batman, Bitlis, Diyarbakır, Van, Erzurum, Ankara, Konya, Zonguldak'tan gelen AFAD, UMKE, Türk Kızılayı ekipleri çalışmalarını yürütüyor.



Çalışmalarda, 100 uzman personel, dedektör, 50'yi aşkın iş makinesi yer alırken; Türkiye'nin çeşitli illerinden getirilen 8 arama köpeği de çalışmalara katıldı.



Toprak altında kalan işçilerin yakınları, facianın meydana geldiği bölgede yaktıkları ateş başında gelecek haberi bekliyor.