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Siirt'te bir işçinin daha cansız bedenine ulaşıldı

Göçük altında kalan 8 işçiyi arama kurtarma çalışmaları devam ediyor

24 Kasım 2016 16:59

Siirt Şirvan'da bakır madeninde meydana gelen faciada bir işçinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Siirt'te hayatını kaybedenlerin sayısı 8'e yükselirken toprak altında kalan 8 işçiye halen ulaşılmaya çalışılıyor.

Siirt, Batman, Bitlis, Diyarbakır, Van, Erzurum, Ankara, Konya, Zonguldak'tan gelen AFAD, UMKE, Türk Kızılayı ekipleri çalışmalarını yürütüyor.

Çalışmalarda, 100 uzman personel, dedektör, 50'yi aşkın iş makinesi yer alırken; Türkiye'nin çeşitli illerinden getirilen 8 arama köpeği de çalışmalara katıldı.

Toprak altında kalan işçilerin yakınları, facianın meydana geldiği bölgede yaktıkları ateş başında gelecek haberi bekliyor.

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