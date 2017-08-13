Siirt'te bir askerin cansız bedeni su deposunda bulundu

Siirt 3'üncü Komando Tugay Komutanlığına bağlı Doğu Kışla Taburunda görev yapan ve dün geceden itibaren aranan bir askerin cenazesi sabah saatlerinde su deposunun içinde bulundu.

Olayın savcılığa haber verilmesiyle yapılan araştırmada, ayaklarına zincir bağlı olduğu belirtilen askerin cenazesi bulunduğu yerden çıkarılarak otopsi yapılmak üzere Siirt Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Piyade Er D.Ö.'nün su tankında ölü olarak bulunduğunun bildirilmesi üzerine Cumhuriyet Başsavcılığınca derhal yerinde gerekli incelemeler yapılmıştır. Olay yerinde yapılan inceleme sonrası Siirt Devlet Hastanesi morunda piyade Er. D.Ö.'nün cesedi üzerinde ölü muayene işlemi yapılarak klasik otopsi işlemi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na sevk edilmiştir. İnceleme ve soruşturma işlemi devam edilmekte olup gelişmelerden ayrıca bilgi verilecektir."