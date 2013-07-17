Siirt'te başkan yardımcısının istismar ettiği kızların ifadeleri alındı

Siirt Belediye Başkan Yardımcısı Abdullatif Çekin, ikisi ikiz üç kız kardeşi taciz etmiş, kardeşlerden biriyle ilişkiye girerken arabada yakalanmıştı. Yaşları küçük olan kız kardeşler psikolog gözetiminde ifadelerini verdiler. İstismarın aylardır sürdüğü ortaya çıktı.

Tacize uğrayan ve yaşları küçük olan üç kız kardeş, psikolog gözetiminde verdikleri ifadede Abdullatif Çekin’in kendilerini gezmeye götüreceğini söyleyerek kandırdığını, her cinsel taciz olayından sonra ise para verdiğini anlattı.

Arda Akın'ın haberine göre, Abdullatif Çekin’in kendisine tecavüz ettiğini söyleyen 17 yaşındaki M.A., ifadesinde şunları söyledi:

“Abdullatif Çekin’i ailemle görüştüğü için tanırım. 2012 Nevruz kutlamalarından birkaç gün önce beni telefonla arayarak nerede olduğumu sordu. Ben de Rus pazarının bulunduğu bölgede olduğumu söyledim. Hiçbir yere gitmememi ve kendisini beklememi söyledi. Bir süre sonra yanıma geldi ve beni cipine bindirerek Botan Çayı’nın kenarına götürdü.

'Korkma hamile kalmazsın'

Beni zorla öptü. Canım çok acımıştı ve bağırmaya başladım. Eliyle ağzımı kapatarak tecavüz etti. Korkmuştum ve ağlamaya başladım. Korkmamamı ve hamile kalmayacağımı söyledi. Benden çok hoşlandığını anlattı. Bir süre sonra evimizin yakınlarında bir yere bıraktı. Bu olayları kimseye anlatmamam için para verdi. Olaydan sonra Abdullatif beni haftada bir kez kesin arıyor ve birlikte oluyorduk. Her cinsel ilişki sonrası bana para veriyordu.”

'Annemin bilgisi dahilinde evden çıktık'

M.A.’nın ikiz kardeşlerinden biri olan 13 yaşındaki G.A., Abdullatif Ç.’nin ikiz kardeşiyle kendisini de taciz ettiğini şöyle anlattı:

“Abdullatif Çekin zaman zaman evimize gelir ve beni, ablamı, ikiz kardeşimi yanına alarak gezmeye götürürdü. Araç ile gezdiğimiz sırada bize yiyecek alıyor, para veriyordu. Çoğunlukla boş arazilere, İpek Yolu’na gidiyorduk. Genelde ablamla arabanın içinde yalnız kalıyorlardı. Arabanın aynasından ve camından ablamla cinsel ilişkiye girdiklerini görüyordum. Bundan yaklaşık üç hafta önce Abdullatif, annemin bilgisi dahilinde beni ve iki kardeşimi evimizin yakınlarından aldı ve Eruh yoluna gittik.

'Evimize erzak getiriyordu'

Ablam araç içinde kaldı. Ben ve ikiz kardeşim, Abdullatif’le birlikte araçtan indik. Araçtan uzaklaştıktan sonra Abdullatif bize üzerimizi çıkarmamızı söyledi. Biz çıkarmadık. Bunun üzerine zorla çıkarmamızı istedi. Biz çıkarmayınca kendisi kıyafetlerimizi çıkarmak istedi. Ben ve kardeşim kaçarak arabanın yanına geldik. Abdullatif daha sonra arabaya bindi ve ablamla cinsel ilişkiye girdi. Sonra da evin yakınlarına bizi geri bıraktı. Abdullatif zaman zaman evimize erzak getirir, ablama para verirdi.”

'Polis durdurmak isteyince kaçmaya çalıştı'

Tacize uğrayan 13 yaşındaki ikiz kardeşlerden S.A. ise 17 yaşındaki ablası M.A.’nın sık sık Abdullatif ile görüştüğünü söylediği ifadesinde yaşadıklarını şöyle anlattı:

“Ablamla hastaneye gitmiştik. Çıkışta ablam Abdullatif’i arayarak bizi hastane önünden almasını istedi. Bir süre sonra Abdullatif ciple hastane önüne gelerek bizi aldı. Ben arabanın arkasına bindim. Abdullatif elini aracın arka tarafına uzatarak benim elimi okşar gibi tuttu. Ben de, ‘Bana dokunma salak herif’ dedim. Biz araç içinde sohbet ederken, Abdullatif bizi biraz gezdirip eve bırakacağını söyledi. İpek Yolu üzerinde seyir halindeyken ablamın ve Abdullatif’in ne konuştuklarını ve ne yaptıklarını görmedim. Ben sadece arabanın camından dışarı bakıyordum. Bir süre sonra polis aracımızı durdurmak istedi, Abdullatif önce kaçmaya çalıştı ancak ablamın ısrarı üzerine aracı durdurdu.”