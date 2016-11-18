Siirt'te bakır madeni göçtü, işçiler göçük altında kaldı

Siirt'in Şirvan ilçesindeki Maden Köyü'ndeki bir madende bu akşam 20:30 civarında bir göçük meydana geldi.

Siirt ve Şirvan'dan çok sayıda ambulans ve arama kurtarma ekibinin bölgeye gönderildi.

Doğan Haber Ajansı, bakır madeninde heyelan nedeniyle gerçekleşen göçükte dört işçinin cenazesine ulaşıldığını duyurdu.

DHA'ya göre 3 vardiya halinde 15 kişilik ekipler halinde çalışan işçiler, yamaçtan kopan binlerce ton toprak veya kaya parçasının sahaya akması nedeniyle göçük altında kaldı.

HDP Siirt Milletvekili Besime Konca, Twitter hesabından bir açıklama yaparak 14 işçinin göçük altında kaldığı, bir işçinin ise yaralı olarak kurtarıldığı bilgisine ulaştıklarını söyledi.

Maden bölgesinde heyelanın zaman zaman devam etmesi nedeniyle kurtarma çalışmaları güçlükle sürdürülüyor.