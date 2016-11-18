T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

Siirt'te bakır madeni göçtü, işçiler göçük altında kaldı

Siirt'in Şirvan ilçesindeki Maden Köyü'ndeki bakır madeninde 20:30 civarında bir göçük meydana geldi. DHA dört işçinin cenazesine ulaşıldığını açıklarken HDP Siirt Milletvekili Konca "Bir işçinin yaralı kurtarıldığı bilgisine ulaştık" dedi.

18 Kasım 2016 02:37

Siirt'in Şirvan ilçesindeki Maden Köyü'ndeki bir madende bu akşam 20:30 civarında bir göçük meydana geldi.

Siirt ve Şirvan'dan çok sayıda ambulans ve arama kurtarma ekibinin bölgeye gönderildi.

Doğan Haber Ajansı, bakır madeninde heyelan nedeniyle gerçekleşen göçükte dört işçinin cenazesine ulaşıldığını duyurdu.

DHA'ya göre 3 vardiya halinde 15 kişilik ekipler halinde çalışan işçiler, yamaçtan kopan binlerce ton toprak veya kaya parçasının sahaya akması nedeniyle göçük altında kaldı.

HDP Siirt Milletvekili Besime Konca, Twitter hesabından bir açıklama yaparak 14 işçinin göçük altında kaldığı, bir işçinin ise yaralı olarak kurtarıldığı bilgisine ulaştıklarını söyledi.

Maden bölgesinde heyelanın zaman zaman devam etmesi nedeniyle kurtarma çalışmaları güçlükle sürdürülüyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

SiirtMaden KöyüDHAHDP Siirt Milletvekili KoncaHaber AjansıSiirt Milletvekili Besime Konca Twitter

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Sarı Saltuk Köprüsü'nde güvenlik kamerasına yansıyan kişinin Gülistan Doku olduğu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24