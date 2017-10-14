Siirt'te askerlerin geçişi sırasında patlama: 7 asker yaralı (3)

VALİLİK: 5\'İ HAFİF, 7 YARALI VAR

Şirvan İlçesi kırsal kesiminde meydana gelen patlama ile ilgili Siirt Valiliği tarafından açıklama yapıldı. Açıklamada şunlar kaydedildi:

\"14 Ekim 2017 günü saat 10.30 sıralarında Siirt-Şirvan Karayolu üzerinde patlama olduğu bilgisi alınmıştır. Yapılan ilk incelemede Şirvan Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanlığı\'na bağlı bir unsurun yol emniyet faaliyetlerinden dönüş yaptığı esnada; Siirt-Şirvan Karayolu üzerinde aracın uzaktan komutalı el yapımı patlayıcı (EYP) düzeneği ile patlatıldığı, patlama sonucu araç içerisinde bulunan 5\'i hafif olmak üzere 7 yaralı personel olduğu tespit edilmiştir. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Siirt Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak, tedavi altına alınmıştır. Bölgede geniş çaplı operasyon başlatılmıştır.\"