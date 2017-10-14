Siirt'te askerlerin geçişi sırasında patlama: 7 asker yaralı

Siirt'in Şirvan İlçesi kırsal kesiminde askerleri taşıyan sivil plakalı minibüsün geçişi sırasında, yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 7 asker yaralandı.



Şirvan kırsalında arama-tarama yapacak askerleri taşıyan sivil plakalı minibüs bugün (14 Ekim 2017) saat 10.00 sıralarında geçerken PKK'lı teröristler tarafından yola tuzaklanan el yapımı patlayıcı infilak ettirildi. Patlamada 7 asker yaralandı. Olayın duyulması üzerine bölgeye hava destekli birlikler sevk edildi.



Şirvan İlçesi'nin kırsal kesimindeki patlamada yaralanan 7 asker, helikopterle bölgeden alınarak Siirt 3'üncü Tugay Komutanlığı'na getirildi. Burada hazır bekletilen ambulanslara alınan yaralı askerler, Siirt Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne götürülürek tedavilerine başlandı.

Şirvan İlçesi kırsal kesiminde meydana gelen patlama ile ilgili Siirt Valiliği tarafından açıklama yapıldı. Açıklamada şunlar kaydedildi:



"14 Ekim 2017 günü saat 10.30 sıralarında Siirt-Şirvan Karayolu üzerinde patlama olduğu bilgisi alınmıştır. Yapılan ilk incelemede Şirvan Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanlığı'na bağlı bir unsurun yol emniyet faaliyetlerinden dönüş yaptığı esnada; Siirt-Şirvan Karayolu üzerinde aracın uzaktan komutalı el yapımı patlayıcı (EYP) düzeneği ile patlatıldığı, patlama sonucu araç içerisinde bulunan 5'i hafif olmak üzere 7 yaralı personel olduğu tespit edilmiştir. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alınmıştır. Bölgede geniş çaplı operasyon başlatılmıştır."