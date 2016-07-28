Siirt'te askeri araca saldırı; 3 asker şehit oldu

Siirt-Eruh karayolunda askeri zırhlı aracın geçişi sırasında PKK’lılar tarafından yola yerleştirilen el yapımı patlayıcı infilak ettirildi. Saldırıda 3 asker şehit oldu.
Siirt'te PKK'lılar, yola yerleştirdikleri patlayıcıyı zırhlı askeri aracın geçişi sırasında infilak ettirildi.
Şiddetli patlamanın meydana geldiği olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.
Siirt Valisi Mustafa Tutulmaz, PKK’lıların yola tuzakladığı bombayı askeri aracın geçişi sırasında patlatarak düzenlediği saldırıda 3 askerin şehit olduğunu açıkladı.