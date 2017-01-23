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Siirt'te askeri araca roketli saldırı

Saldırıda can kaybı yaşanmadı

Fotoğraf: Arşiv

23 Ocak 2017 02:06

Siirt kent merkezinde seyir halindeki askeri zırhlı araca roketatarlı saldırı düzenlendi. Saldırıda can kaybı yaşanmazken, kaçan saldırganların yakalanması amacıyla operasyon başlatıldı.

Doğan Haber Ajansı'nın (DHA) haberine göre, Siirt'ten Kurtalan İlçesi istikametine giden İl Jandarma Komutanlığı'na ait zırhlı kobra aracına, roketatarlı saldırı düzenlendi. Saat 22.10 sıralarında meydana gelen saldırıda, roket mermisi zırhlı araca isabet etmedi.

Boş arsaya düşen roket mermisi büyük bir gürültü ile patladı. Can kaybının yaşanmadığı salıdırı sonrasında saldırganlar karanlıktan faydalanarak kaçtı.

Patlama sonrası Emniyet Müdürlüğü Terör Mücadele Şubesi ekipleri, olay yerine gelerek kaçan saldırganların yakalanması amacıyla operasyon başlattı.

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