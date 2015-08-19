Siirt'te askeri araca bombalı saldırı; 8 asker şehit!

Siirt'in Şirvan ile Pervari ilçeleri arasındaki karayolunda devriye görevini yürütün askeri aracın geçişi sırasında yola tuzaklanan bombanın uzaktan kumanda ile patlatılması sonucu ilk belirlemelere göre 8 asker şehit oldu. Anadolu Ajansı ve Doğan Haber Ajansı, saldırıyı PKK'nın düzenlediğini duyurdu.

Saldırıda yaralı askerlerin de bulunduğu ve hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Bölgede operasyon başlatıldı.

Siirt Valisi Mustafa Tutulmaz, PKK tarafından tuzaklanan bombanın askeri aracın geçişi sırasında uzaktan kumanda ile patlatılması sonucu 8 askerin şehit olduğunu doğruladı.

TSK'dan olayla ilgili şu açıklama yapıldı:

19 Ağustos 2015 tarihinde saat 14.10 sularında Siirt-Pervari yol emniyeti için görevlendirilen unsurlarımıza Bölücü Terör Örgütü mensubu teröristler tarafından, daha önceden yol kenarına yerleştirilen El Yapımı Patlayıcı patlatılmıştır.

Patlama sonucunda Kahraman sekiz personelimiz şehit olmuştur.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu menfur saldırıda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, şehitlerimizin değerli ailelerine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarımıza ve Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır diliyoruz.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.