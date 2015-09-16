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Siirt'te askere ateş açıldı

Ölen ya da yaralananın olmadığı saldırı sonrasında operasyon başlatıldı

16 Eylül 2015 00:53

Siirt'in Eruh ilçesi kırsal kesiminde devriye görevi yürüten askerlere roketatar ve uzun namlulu silahlarla ateş açıldı. Askerlerin de karşılık vermesiyle çatışma çıkarken, ATAK helikopterleri bölgeyi ateş altına aldı. DHA, saldırının PKK tarafından gerçekleştirildiğini duyurdu.

DHA'nın haberine göre, Siirt’in Eruh ilçesi kırsal kesiminde bulunan Çetinkol Mevkii’nde devriye görevi yürüten askerlerin bulunduğu zırhlı araca akşam saatlerinde roketatar ve uzun namlulu silahlarla ateş açtı. Askerlerin de anında karşılık vermesiyle çatışma çıktı. Çatışmada ölen ya da yaralanan konusunda henüz bilgi alınamadı. Çatışmanın devam ettiği bölgeye Siirt 3’üncü Komando Tugay Komutanlığı’ndan kalkan ATAK taarruz helikopterleri sevk edildi.

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siirteruhdevriye gezen askere ateş açıldı

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