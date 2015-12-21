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Siirt'te açılışı beklenen hastaneyi ateşe verdiler

250 yataklı Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi daha önce de kimliği belirsiz kişilerce ateşe verilmişti

21 Aralık 2015 19:31

Siirt'te bulunan ve daha önce yakılması nedeniyle boşaltılıp onarımı yapıldıktan sonra açılışı beklenen 250 yataklı Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi, bugün kimliği belirsiz kişiler tarafından ateşe verildi.

Siirt'in Eruh karayolu üzerindeki Doğan Mahallesi'nde bulunan Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi, bugün öğlen saatlarinde kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından ateşe verildi. Boş olan 250 yatak kapasiteli hastane binasından dumların yükselmesi üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Hastane çevresinde alınan güvenlik önlemleriyle birlikte polis TOMA araçları da itfaiyeye destek olarak yangın söndürme çalışmalarına katıldı. Kısa süren çalışma sonrası, hastanenin çatı katında başlayan yangın, binayı sarmadan kontrol altına alındı. Geçen yıl 6-7 Ekim olayları sırasında da ateşe verilen hastanedeki onarım çalışmaları tamamlanmış ve açılışması bekleniyordu.

Hastane binasında kimsenin olmaması, olası yaralanma ve can kaybına önledi. Alevlerin kontrol altına alınması ardından binada soğutma çalışmaları yapıldı. Hastaneyi PKK'lıların ateşe verdiği ihtimali üzerinde duran polis, olay yerinde inceleme yaparak soruşturma başlattı.

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