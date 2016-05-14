T24 LogoT24 Logo
Gündem

Siirt'te 83 düdüklü tencere içinde 700 kilo patlayıcı ele geçirildi; hedef 19 Mayıs törenleri miydi?

Güvenlik güçlerinin operasyonunda ele geçirilen patlayıcıların mazot ile güçlendirilmiş amonyum nitrat içerikli el yapımı patlayıcı olduğu öğrenildi

14 Mayıs 2016 05:37

Güvenlik güçleri, Siirt'teki 19 Mayıs törenlerinde sansasyonel eylem yapmak amacındaki olduğu ileri sürülen PKK’lıların 83 düdüklü tencereye yerleştirilerek hazırlandığı 700 kilogram el yapımı patlayıcı düzeneğini ele geçirdi.

Hürriyet’te yer alan habere göre, PKK’nın, 19 Mayıs törenlerinde eylem hazırlığı içerisinde olduğu bilgisine ulaşan güvenlik güçleri, Siirt merkez Gökçebağ beldesindeki adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda, terör eylemlerinde kullanmak üzere hazırlanan ve toprak altına gömülü 83 düdüklü tencere içerisinde mazot ile güçlendirilmiş 700 kilogram amonyum nitrat düzeneği bulundu.

Bölgede PKK’ya yönelik operasyonlar ve arama faaliyetlerinin devam ettiği bildirildi.

ETİKETLER

siirtel yapımı patlayıcıdüdüklü tencereel yapımı patlayıcı nedireyp nedir

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24