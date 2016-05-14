Siirt'te 83 düdüklü tencere içinde 700 kilo patlayıcı ele geçirildi; hedef 19 Mayıs törenleri miydi?

Güvenlik güçleri, Siirt'teki 19 Mayıs törenlerinde sansasyonel eylem yapmak amacındaki olduğu ileri sürülen PKK’lıların 83 düdüklü tencereye yerleştirilerek hazırlandığı 700 kilogram el yapımı patlayıcı düzeneğini ele geçirdi.

Hürriyet’te yer alan habere göre, PKK’nın, 19 Mayıs törenlerinde eylem hazırlığı içerisinde olduğu bilgisine ulaşan güvenlik güçleri, Siirt merkez Gökçebağ beldesindeki adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda, terör eylemlerinde kullanmak üzere hazırlanan ve toprak altına gömülü 83 düdüklü tencere içerisinde mazot ile güçlendirilmiş 700 kilogram amonyum nitrat düzeneği bulundu.

Bölgede PKK’ya yönelik operasyonlar ve arama faaliyetlerinin devam ettiği bildirildi.