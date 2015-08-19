Siirt'te 8 askerin şehit olduğu saldırıyı uluslararası medya nasıl gördü?

Siirt'in Şirvan ile Pervari ilçeleri arasındaki karayolunda devriye görevini yürütün askeri aracın geçişi sırasında yola tuzaklanan bombanın uzaktan kumanda ile patlatılması sonucu 8 askerin şehit olmasını uluslararası ajanslar son dakika olarak duyurdu. İşte uluslararası medyanın geçtiği ilk haberler:

AFP:

Haberlere göre PKK'nın güneydoğuda düzenlediği bomba saldırıda en az sekiz asker öldü.

Söz konusu eylem, hükümetin geçen ay Kürt militanlara karşı büyük bir "terörle mücadele" kampanyası başlatmasından bu yana PKK'nın düzenlediği saldırılar içinde tek seferde en çok can kaybının yaşandığı saldırı oldu.

Associated Press:

Kürt isyancılar, Türkiye'nin güneydoğusunda yolda bomba patlattı, en az sekiz asker öldü.

Saldırı, PKK ile Türk güvenlik güçleri arasında yeniden başlayan şiddet olayları sürerken yaşandı.

Reuters:

Güneydoğu şehri Siirt'te, sekiz asker, Kürt militanların araçlarına düzenlediği bombalı saldırıda öldü.

PKK tarafından yapıldığı düşünülen saldırı, geçen ay biten iki buçuk yıllık ateşkesin ardından, çoğunlukla Kürtlerin yaşadığı güneydoğuda şiddet olaylarının arttığı bir dönemde yaşandı.

BBC:

Sekiz Türk askeri, güneydoğu şehri Siirt'te düzenlenen bombalı saldırı sonucu öldürüldü.

USA Today:

Medyada çıkan haberlere göre; çarşamba günü bir güneydoğu şehrinde düzenlenen bombalı saldırıda en az sekiz Türk askeri öldürüldü.