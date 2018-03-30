Siirt'te 6 güvenlik korucusu şehit oldu

Siirt Eruh ilçesi kırsalındaki Ormanardı üs bölgesinde PKK'lılar tarafından saldırı düzenlenen saldırıda Saldırıda 6 güvenlik korucusu şehit oldu, 3 güvenlik korucusu ve 4 asker yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ormanardı köyü mevkisindeki yol yapım çalışmasında emniyeti sağlayan güvenlik güçlerine PKK'lı teröristlerce saldırı düzenlendi.

Yaralılar, Siirt Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bölgede başlatılan operasyon sürüyor.

DHA'nın ilk geçtiği bilgilerde, saldırıda 5 asker yaşamını yitirdiği bildirildi. Daha sonra ajans saldırıda 6 güvenlik korucusunun şehit olduğunu ve 3 güvenlik korucusu ve 4 askerin yaralandığını belirtti.

Ayrıntılar gelecek...