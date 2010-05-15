Siirt'te 5 çocuk kayboldu

T24- Siirt'in Eruh İlçesi'nde evlerinden ot toplamak için ayrılan 5 çocuktan kayboldu. Çırav Dağı’nda, polis, jandarma ve çocukların yakınlarının katıldığı arama çalışmalarından şu ana kadar bir sonuç alınamadı.



Vatan gazetesinin haberine göre, Eruh'tan dün sabah Çırav Dağı eteklerinde ot toplamaya çıkan yaşları 13 ile 14 arasında değişen Hakan Teğin, Abdulkerim Demir, Sırbaş Demir, Kadir Demir, Keko Öztürk'ten bir daha haber alınamadı. Ailelerin olayı bildirmesi üzerine polis, jandama ve ilçe sakinleri arama çalışmaları başlattı.