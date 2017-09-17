Siirt'te 2'si kadın 9 PKK'lı etkisiz hale getrildi

SİİRT, (DHA)- SİİRT\'in Eruh İlçesi kırsılında, saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen PKK\'lı teröristlere yönelik düzenlenen hava harekatında 2\'si kadın 9 terörist etkisiz hale getirildi.

Valilikte basın toplantısı düzenleyen Siirt Valisi Ali Fuat Atik, yapılan istihbari çalışmalar sonucu dün bölücü terör örgütüne ait iki farklı grubun büyük bir saldırı hazırlığı için Eruh İlçesi kırsalında saldırı planlaması maksadıyla toplantı yapacaklarına dair duyum alındığı belirtilerek, şöyle konuştu:

\"Bunun üzerine 3\'üncü Komando Tugay Komutanlığında oluşturulan Müşterek Harekat Merkezi koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığına bağlı JÖH timleri, Güvenlik Korucuları ve 3\'üncü Komando Tugay Komutanlığına bağlı komandolar ile başlatılan (İHA) destekli müşterek operasyonda 14 kişi olduğu değerlendirilen bölücü terör örgütü gurubunun tespit edilmesine müteakip F-16’larla yapılan hava harekatı neticesinde şuana kadar 2’si kadın olmak üzere 9 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede arama/tarama faaliyeti devam etmektedir. Şu ana kadar 2 adet M16, 2 adet Kaleşnikof, 1 adet Kanas, el yapımı patlayıcı dolu çanta, 1 el bombası dolu çanta ve mühimmat dolu çanta ele geçirildi.\"